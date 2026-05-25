22. Internationales Pfingstjugendtreffen
Am "Hofladen" beim Pfingstjugendtreffen
Der Bienenschaukasten eines Imkerehepaars vom Niederrhein war ein beliebter Anlaufpunkt bei der Kinderrallye auf dem 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen (PJT), das vom 22. bis zum 24. Mai in Gelsenkirchen stattfand.
Von wr
Für den Stempel dieser Station der Kinderrallye mussten die Kinder erst Fragen im Bienen-Quiz beantworten. Manche waren gar nicht so leicht. Aber das Imkerehepaar hat mitgeholfen.
Den "Hofladen" auf dem PJT hat die Agrarplattform im Internationalistischen Bündnis betrieben. Es gab beste Bio-Lammwürste frisch vom Grill, Pfefferbeißer, Käse aus Kuh- und Ziegenmilch und Honig.
Die nächsten Highlights für Kinder vor dem Sommercamp werden Arbeitseinsätze in den Ferien bei befreundeten Bauern sein..