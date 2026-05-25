Am "Hofladen" beim Pfingstjugendtreffen

Für den Stempel dieser Station der Kinderrallye mussten die Kinder erst Fragen im Bienen-Quiz beantworten. Manche waren gar nicht so leicht. Aber das Imkerehepaar hat mitgeholfen.

Den "Hofladen" auf dem PJT hat die Agrarplattform im Internationalistischen Bündnis betrieben. Es gab beste Bio-Lammwürste frisch vom Grill, Pfefferbeißer, Käse aus Kuh- und Ziegenmilch und Honig.

Die nächsten Highlights für Kinder vor dem Sommercamp werden Arbeitseinsätze in den Ferien bei befreundeten Bauern sein..