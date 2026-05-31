Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU)
"Bafög-Reform vor dem Aus"
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat der Funke-Mediengruppe ein Exklusiv-Interview gegeben. Darin sagt sie: "Ich habe gehört, dass die Reform von den Regierungsfraktionen nicht mehr unterstützt wird.“ Aus ihrer langjährigen Erfahrung als Familienpolitikerin könne sie Abwägungen bei der BAföG-Reform verstehen. „Wenn Pflegebedürftige sparen sollen und beim Elterngeld Kürzungen vorgenommen werden, dann ist nachvollziehbar, dass man nicht gleichzeitig an anderer Stelle große zusätzliche Leistungen verspricht“. Ultrareaktionär Jens Spahn spricht vom "Vollkasko-Studium", das Studierende an deutschen Universitäten absolvieren. Fehlt nur noch, dass er auch hier Migranten zu Sündenböcken erklärt und verlangt, dass man nur noch mit deutschem Pass an deutschen Unis studieren darf. Es schade niemandem etwas, während des Studiums auch zu arbeiten. Ja, Herr Spahn, eine Ausbildung in Einheit von Theorie und Praxis wäre gut. Aber darum geht es ja nicht. Wenn Studierenden die Luft abgeschnürt wird durch irrwitzige Wohnungspreise und Bafög-Kürzungen, trifft das die Studentinnen und Studenten aus der Arbeiterklasse am härtesten. Sofortige Durchführung der zugesagten Bafög-Erhöhung!