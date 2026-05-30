Bald nur noch 8,5 Jobs pro Stunde?!

Mit den zehn Jobs pro Stunde (also zehn Arbeitsaufträgen pro Stunde, Anm. d. RF-Red.) hatte der Battery-Shop seine erste Abtaktung erlebt. Vier von 24 Stationen sind von heute auf morgen weg; fünf Kollegen wurden aus der Abteilung verbannt, ohne abzuklären, was daraus folgt – und der Rest bleibt auf der Arbeit sitzen.



Jetzt ist schon die nächste Abtaktung auf 8,5 Jobs pro Stunde im Gespräch. Opel hat Blut geleckt und will jetzt noch mehr aus uns rausholen. Die werden nie genug bekommen!



Deswegen müssen wir zusammenhalten und uns gegen Abtaktungen wehren, sofort den Betriebsrat dazuholen und uns nicht unter Druck setzen lassen!