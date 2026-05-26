Serbien
Belgrad: 180.000 Menschen fordern Neuwahlen
Nach Angaben einer unabhängigen Beobachtergruppe AJS versammelten sich am Samstagabend mehr als 180.000 Menschen in Belgrad und forderten umgehende Neuwahlen. Die Opposition fordert bereits seit Langem eine Untersuchung der Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Einsturz des Bahnhofsdachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad im November 2024. Den Beobachtern zufolge handelte es sich um die zweitgrößte Protestveranstaltung in Serbien seit dem Sturz des autokratischen Präsidenten Slobodan Milošević im Jahr 2000. Wie schon zuvor hatte die Vucic-Regierung wegen der Protestdemo den Zugverkehr am Samstag eingestellt.