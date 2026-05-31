Bericht aus der Demokratischen Republik Kongo zum Ebola-Ausbruch im Ostkongo

Die gesundheitliche Lage im Zusammenhang mit dem erneuten Ausbruch des Ebola-Virus ist umso gravierender, als die Virulenz der Infektion an sich schon für die Betroffenen sehr bedrohlich ist. Wenn man dazu noch bedenkt, dass die Demokratische Republik Kongo (DRK) unter einem chronischen Mangel an grundlegender Gesundheitsinfrastruktur für die Behandlung gewöhnlicher Krankheiten leidet - was soll man dann erst sagen, wenn es darum geht, mit Ausnahmesituationen fertig zu werden? Zumal dieses Virus noch nicht von der Menschheit unter Kontrolle gebracht werden kann.

Als ob das noch nicht genug wäre - die betroffenen Gebiete sind Schauplatz bewaffneter Auseinandersetzungen, an denen Gruppen beteiligt sind, die von multinationalen Konzernen instrumentalisiert werden, um mehr Kontrolle über kritische und seltene Mineralien zu erlangen. Die ohnehin schon geschwächten kongolesischen Behörden verfügen in der Regel nicht über die notwendigen Ressourcen, um eigenständige Maßnahmen zu ergreifen, die solche wiederkehrenden und äußerst gefährlichen Krisen verhindern könnten.

Das kongolesische Gesundheitsministerium hat am 15. Mai 2026 in der Provinz Ituri offiziell den 17. Ebola-Ausbruch gemeldet, der sich rasch auf die Provinzen Nord-Kivu und Süd-Kivu ausbreitete. Es handelt sich um den Bundibugyo-Stamm. Hier ein Überblick über die aktuelle Lage und die Herausforderungen bei der Bekämpfung:

Faktoren, die die Bekämpfung erschweren

Fehlen eines zugelassenen Impfstoffs: Im Gegensatz zu früheren Epidemien (die häufig durch den Zaire-Stamm verursacht wurden) gibt es für diesen Bundibugyo-Stamm noch keinen zugelassenen Impfstoff oder eine spezifische Heilbehandlung.

Skepsis und Gerüchte: In der Bevölkerung gibt es mystische Vorstellungen von der Krankheit, Gerüchte über Vergiftungen und ein Misstrauen gegenüber humanitären Helfern. Das behindert den Zugang zur medizinischen Versorgung.

Überbelegung der Flüchtlingslager: Millionen von Vertriebenen leben in überfüllten Lagern, was zu katastrophalen hygienischen Bedingungen führt, die ideale Voraussetzungen für die Ausbreitung des Virus bieten.

Beteiligung der kongolesischen Regierung

Die Regierung übernimmt über das Gesundheitsministerium, das INSP (Institut National de Santé Publique) und in Zusammenarbeit mit der WHO die Gesamtleitung der Koordinierung. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (Generaldirektor der WHO) lobte zudem das Fachwissen und die Einsatzkapazitäten der kongolesischen Behörden. Gleichwohl sind die logistischen Herausforderungen nach wie vor enorm.

Wichtige ausstehende Maßnahmen

Das größte Problem betrifft die Verfügbarkeit von Impfstoffen, obwohl klinische Studien für Impfstoffkandidaten und Behandlungsmethoden empfohlen wurden. Operativ ist die Sicherung abgelegener ländlicher Gebiete ein großes Problem, damit die Teams zur Kontaktverfolgung sicher arbeiten können. Das ist die größte Schwachstelle der Bekämpfung.

Erschwerte Sicherheitslage

Die Präsenz zahlreicher bewaffneter Gruppen im Osten des Kongo erschwert den Zugang zur medizinischen Versorgung und zwingt humanitäre Helfer dazu, dezentrale Ansätze zu verfolgen. Die ländlichen Gebiete von Ituri sind für Gesundheitspersonal teilweise völlig unzugänglich.

Entwicklung der Lage Ende Mai 2026