Beteiligt Euch an der Ruhrpott-Rebellion! Solidarisch, laut und unbequem. Hier im Ruhrpott zählt nicht, was Du sagst – sondern was Du machst. Wir arbeiten (hart). Wir halten zusammen. Wir stehen füreinander ein. Und wenn es darauf ankommt, stehen wir auf. Bis hierhin und nicht weiter.

Auftakt





3. Juli Gelsenkirchen

4. Juli Duisburg

10. Juli Bochum

11. Juli Dortmund und Essen

Die Merz/Klingbeil-Regierung ist unter Druck. Bis zum 30. Juni muss sie bei ihren angekündigten Reformprojekten liefern. Die Unternehmerverbände fordern massive Kürzungen in den Sozialsystemen! Der Widerstand formiert sich! Kundgebung und offenes Mikrofon dazu: Um 17.30 Uhr in der Elberfelder Straße in Höhe von Thalia.