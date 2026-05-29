Pressemitteilung der Montagsdemo Hagen
Beteiligt Euch an der Ruhrpott-Rebellion
Am Montag, dem 1. Juni, ruft die Hagener Montagsdemo um 17.30 Uhr in der Elberfelder Straße in Höhe von Thalia zur Kundgebung auf
Beteiligt Euch an der Ruhrpott-Rebellion! Solidarisch, laut und unbequem. Hier im Ruhrpott zählt nicht, was Du sagst – sondern was Du machst. Wir arbeiten (hart). Wir halten zusammen. Wir stehen füreinander ein. Und wenn es darauf ankommt, stehen wir auf. Bis hierhin und nicht weiter.
Auftakt
- 3. Juli Gelsenkirchen
- 4. Juli Duisburg
- 10. Juli Bochum
- 11. Juli Dortmund und Essen
Die Merz/Klingbeil-Regierung ist unter Druck. Bis zum 30. Juni muss sie bei ihren angekündigten Reformprojekten liefern. Die Unternehmerverbände fordern massive Kürzungen in den Sozialsystemen! Der Widerstand formiert sich! Kundgebung und offenes Mikrofon dazu: Um 17.30 Uhr in der Elberfelder Straße in Höhe von Thalia.