Demo gegen Wirtschaftsministerin Reiche

Sie richtet sich gegen die reaktionären Energiepläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche, gegen RWE und Uniper. Um Hamm sind gleich mehrere fossile Kraftwerke geplant. Seit zehn Jahren kämpfen Bürgerinitiativen gegen Gasbohrungen in Hamm und im Münsterland. Die Demonstration zu RWEs Gersteinwerk geht vom Klimacamp im Lippepark aus, das "Ende Gelände" bis zum 31. Mai organisiert. Es richtet sich nicht nur gegen umweltschädliche Gaskraftwerke, sondern mit „Kriegspolitik stoppen! Neokoloniale Ausbeutung beenden!“ gegen die Ausbeutung von Afrika durch Gas- und Rohstoffprojekte und die imperialistische Kriegspolitik um fossile Rohstoffe.

In einer gemeinsamen Kampagne von Gewerkschaften und der Klimabewegung soll der drohende Verlust Zehntausender Jobs in der Windindustrie verhindert werden. Dass solche Zusammenhänge hergestellt werden, ist sehr bedeutend. Aktivisten diskutieren auch über Alternativen zur „fossilen kapitalistischen Wirtschaft“.

Die MLPD unterstützt die wieder wachsenden umweltpolitischen Aktivitäten und dass sich eine gesellschaftliche Debatte um die Umwelt und gesellschaftliche Perspektive über den Kapitalismus hinaus belebt. Sie wird dort für die Unterstützung und Beteiligung an dem überparteilichen Internationalen Umweltratschlag vom 23. bis 25. Oktober in Stuttgart werben. Mit dem Verkauf des Buches „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ verbreitet sie ihr Kampfprogramm und fördert die Strategiedebatte um einen gesellschaftsverändernden Umweltkampf mit einer wirklichen Gesellschaftsveränderung im Sozialismus. Sie wird sich mit falschen Hoffnungen auseinandersetzen, dass eine Vergesellschaftung der Energiekonzerne zu einer „demokratischen Energieinfrastruktur“ führen kann. Dazu muss der Kapitalismus erst revolutionär überwunden werden.