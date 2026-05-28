Die Taliban: Von Frauenfeindlichkeit zu Pädophilie

Im Mai 2026 gingen die Taliban einen Schritt über die Frauenfeindlichkeit hinaus und legitimierten Pädophilie offiziell, indem sie im Amtsblatt Nr. 1489 das Gesetz zur „Ehetrennung“ veröffentlichten. Dieses 31 Artikel umfassende Dokument, das vom Taliban-Führer Hibatullah Akhundzada genehmigt wurde, hat die Kinderheirat in Afghanistan legalisiert. Das Dokument besagt, dass der Vertrag als „gültig“ erklärt wird, wenn ein anderer Verwandter als der Vater oder der Großvater väterlicherseits die Ehe eines minderjährigen Jungen oder Mädchens arrangiert.



Derzeit gibt es in Afghanistan kein gesetzliches Mindestalter für die Eheschließung. Vor der Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 lag das Mindestheiratsalter für Mädchen bei 16 Jahren. Die Taliban haben diese Beschränkung jedoch abgeschafft und als einziges Kriterium die „körperliche Reife“ festgelegt, die bereits im Alter von neun Jahren festgestellt werden kann.



Im vergangenen Jahr berichteten die Vereinten Nationen, dass die Rate von Kinder- und Zwangsehen in Afghanistan um bis zu 25 Prozent gestiegen ist. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass mittlerweile zwischen 28 Prozent und 57 Prozent der afghanischen Mädchen vor Erreichen des 18. Lebensjahres verheiratet werden.

Im Juli 2025 heiratete in der Provinz Helmand ein 45-jähriger Mann ein sechsjähriges Mädchen. Nachdem die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangte, verhafteten die Taliban den Mann – ließen ihn dann aber mit einer Anordnung wieder frei und forderten ihn auf, zu warten, bis das Mädchen neun Jahre alt sei, bevor er sie heirate!



Armut und Wirtschaftskrisen haben afghanische Familien dazu gezwungen, ihre jungen Töchter zu „verkaufen“. In einer viermonatigen Untersuchung in den Provinzen Herat und Badghis im Jahr 2018 identifizierte die UNO mindestens 161 Kinder im Alter von einem Monat bis 16 Jahren, die an andere Familien „verkauft“ worden waren, um Schulden zu begleichen oder Lebensmittel zu kaufen.



Biologisch gesehen ist der Körper eines Kindes noch nicht bereit für eine Schwangerschaft. Mädchen unter 15 Jahren sterben fünfmal häufiger während der Schwangerschaft und Geburt als Frauen im Alter von 20 Jahren. Afghanistan hat bereits eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten der Welt – etwa 620 Todesfälle pro 100.000 Lebendgeburten – und Kinderheirat verschlimmert diese Statistik.



Diese unschuldigen Bräute, selbst Kinder, die Fürsorge benötigen, werden plötzlich zu Müttern und tragen die schwere Verantwortung, ein Kind großzuziehen und der Familie ihres Mannes zu dienen. Eine frühe Mutterschaft fügt irreversible körperliche und psychische Schäden zu. ...

Hier gibt es die komplette Erklärung