Die türkische Monopolbourgeoisie weitet ihre faschistische Aggression aus

Die wirtschaftliche und politische Krise in der Türkei hat sich weiter verschärft. Die großen monopolistischen Bourgeoisie-Cliquen, die den neuimperialistischen türkischen Staat beherrschen, sind für den Fortbestand des Erdoğan-Regimes. Die monopolistische Bourgeoisie will, dass Erdoğan, der das Land unter der „Ein-Mann-Diktatur“ im Sinne der Monopole mit einer modernen faschistischen Diktatur regiert, an der Macht bleibt. Für sie ist nicht Erdoğan das Problem. Sie wollen den Fortbestand des Regimes durch die Verschärfung des Faschismus sichern.

Dass eine große Spezialeinheit mit Tränengas und Gummigeschossen in die Zentrale der größten bürgerlichen Partei der Türkei eindrang, diese besetzte und die dort Anwesenden hinauswarf, ist auch insofern bezeichnend, als es zeigt, an welchem Punkt das imperialistische System angelangt ist. Die Bourgeoisie hat das Spiel der Scheindemokratie aufgegeben. Das System, bei dem die demokratischen und wirtschaftlichen Rechte der Arbeiter und Werktätigen beschnitten werden, kann nur bis zu einem gewissen Punkt fortbestehen und stößt unweigerlich auf heftigen Widerstand und zunehmende Gegenwehr seitens der Massen, allen voran der Arbeiterklasse.

Das korrupte Raubparadies der monopolistischen Bourgeoisie

Während die Türkei für die monopolistische Bourgeoisie ein Paradies ist, hat sie sich für die Arbeiterklasse und die Werktätigen in eine regelrechte Hölle verwandelt. Ein Großteil der demokratischen Rechte und Freiheiten wurde geraubt und die noch bestehenden werden entweder eingeschränkt oder willkürlich angewendet. Die Kaufkraft der Arbeiterklasse und der Bevölkerung ist auf ein Minimum gesunken. Die großen Monopole hingegen haben ihre Gewinne noch weiter gesteigert. Die Nettogewinne der großen Monopole (Banken, Rüstungsindustrie, Automobilindustrie, Raffinerien, Telekommunikation, Stahlindustrie, Supermarktketten usw.), die in der Türkei das Sagen haben, beliefen sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 30 bis 113 Milliarden TL (über 600 Millionen bis 2 Milliarden Euro). Der Gesamtnettogewinn der Banken belief sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 340 Milliarden TL (ca. 6,5 Milliarden €). Die von den Finanzkonzernen erzielten Gewinne sind ein Beispiel dafür, wie den Menschen die Haut abgezogen wird. Der Lebensstandard und die Reallöhne der Arbeiter und Angestellten sind hingegen gesunken (um 29 % bis 35 %) und sinken weiter. Nach einer anderen Berechnung beliefen sich die Verluste der Arbeiter in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 auf 400 Milliarden TL.

Der Staat verzichtet im Haushalt 2026 unter dem Deckmantel einer Steuerrückerstattung darauf, die von den Monopolen zu erhebenden Steuern (die 23 % der Gesamtsteuereinnahmen ausmachen) einzuziehen. Die Abzüge unter dem Deckmantel der Steuer von den Arbeitern werden jedoch jedes Jahr erhöht. Während die Sozialausgaben für Bildung, Armutsbekämpfung, Beschäftigungsförderung und die Stärkung von Frauen jedes Jahr sinken, steigt die Unterstützung für Monopole von Jahr zu Jahr weiter an.

So beträgt beispielsweise der Anteil der Steuern, die im Jahr 2025 von den Gesamteinnahmen der größten Monopole der Türkei, die zur Koç Holding gehören – TÜPRAŞ (Türkeis größte Ölraffinerie) und FordOtosan (das Automobilmonopol der Koç-Ford-Partnerschaft) – abgezogen werden, lächerliche 0,31 % (TÜPRAŞ) und 0,02 % (FordOtosan), während der Steuerabzug vom Gesamteinkommen eines Arbeiters am selben Arbeitsplatz 17,8 % beträgt. Von einem Arbeiter am selben Arbeitsplatz wird 109-mal mehr Steuer abgezogen als von den Monopolen.

Aus diesem Grund wollen sie nicht, dass eine Partei an die Macht kommt, die von Demokratie, Freiheiten, der Anhebung der Kaufkraft der Arbeiter und einer bürgerlich-reformistischen Verfassungsordnung spricht. Auch wenn es sich dabei um eine bürgerliche Partei handelt. Die monopolistische Bourgeoisie zwingt die Regierung seit Jahren als grundlegende Politik dazu, dass die Hälfte aller Beschäftigten zum Mindestlohn verdammt bleibt und unterhalb der Armutsgrenze und der Inflationsrate bleibt.

Was zu tun ist

Es ist unerlässlich, dass kommunistische, revolutionäre und alle fortschrittlichen Kräfte den gemeinsamen Kampf mit diesem Flügel der CHP ausbauen. Um das moderne faschistische Regime von Erdoğan, dem Vertreter der Macht der monopolistischen Bourgeoisie, zu stürzen, muss die breitestmögliche Einheit im Sinne der demokratischen Rechte und Freiheiten hergestellt werden.

Dem gemeinsamen Kampf den Rücken zu kehren, bedeutet, die faschistische Herrschaft zu stärken und die fortschrittlichen oppositionellen Kräfte zu schwächen und zu desorganisieren. Erdoğan ist seit genau 24 Jahren an der Macht. Der Staat ist quasi mit der AKP verschmolzen, und es herrscht eine Einparteien-Diktatur. In der Vergangenheit gab es im türkischen Staat, wie zwischen 1925 und 1945, eine Einparteienherrschaft (CHP). Eine Partei, die seit 24 Jahren an der Macht ist, versucht alles, um die Macht nicht abzugeben. Die Unterdrückung von Arbeiterwiderständen, die Polarisierung der Gesellschaft durch Nationalismus, Chauvinismus, Diskriminierung und Hetze zwischen Türken und Kurden, Aleviten und Sunniten sowie anderen subnationalen Identitäten sind zu den grundlegenden Strategien dieses Prozesses geworden.

Die CHP ist eine sozialdemokratische, reformistische bürgerliche Partei und die Gründungspartei des Staates. Für Kommunisten und Revolutionäre ist es die dringende politische Taktik der Stunde, auf eine breitestmögliche antifaschistische Kampfeinheit hinzuwirken. Die reformistische Führung der CHP scheut sich davor, dass die Massen radikaler vorgehen. Sie will nicht, dass die Massen mit der Polizei aneinandergeraten und revolutionär werden. Doch das Erdoğan-Regime greift auf den Staatsterror zurück.

Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, das Erdoğan-Regime zurückzudrängen oder zu stürzen, gering, wenn kein Generalstreik und kein allgemeiner Widerstand organisiert werden und keine Aktionen stattfinden, die das Leben zum Stillstand bringen. Die Wirtschaftskrise allein reicht nicht aus. Es ist wichtig, die Massen zu mobilisieren. Und die CHP wird versuchen, die Massen nach parlamentaristischen Vorstellungen zu organisieren, und die Propaganda verbreiten, dass sich alles durch Wahlen ändern könne. Erdoğan wird jedoch nicht in die Wahlen gehen, ohne sich zu versichern, dass er bei einer Parlamentswahl an die Macht kommt. So wie es bisher der Fall war ...

In diesem Prozess ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Lage weiter zuspitzt, und Marxisten-Leninisten sowie revolutionäre Organisationen müssen dies zu ihrem Vorteil nutzen. Dies kann gelingen, wenn die richtigen politischen Strategien verfolgt werden, um die Massen zu gewinnen und zu organisieren.

Auf internationaler Ebene nehmen einerseits die Gefahr eines imperialistischen Krieges und die faschistische Aggression zu, während sich am anderen Ende des Spektrums der Kampf der Arbeiterklasse und der Werktätigen entwickelt. Auch in der Türkei sind die Voraussetzungen gegeben, dass sich der Kampf der Arbeiterklasse weiterentwickelt und verschärft. Schließlich zeigen der Widerstand der Bergarbeiter in Edirne-Uzunköprü, der Kampf der Arbeiter von Temel Conta in der Freihandelszone von İzmir, die seit über zwei Jahren für ihre gewerkschaftlichen Rechte kämpfen, die Aufrufe der Arbeiter von Doruk Maden, erneut (am 1. Juni) in den Widerstand zu treten, sowie die Widerstände der Textilarbeiter in Gebze ein Bild des Kampfes um die Zukunft des Landes.

Die Aufgabe muss es sein, diesen Kampf weiter voranzutreiben. Es gibt mehr Gründe denn je, nicht mit Pessimismus, sondern mit Begeisterung und Entschlossenheit voranzugehen.