Weltweit auf Platz 3
Die Zahl der Superreichen in Deutschland steigt sprunghaft auf 5.000 an
Maßgeblich für den steilen Anstieg um 1.000 Superreiche sind Gewinne aus Börsenspekulation. 2024 waren in Deutschland noch 3.900 solcher Superreicher gezählt worden. Für den letzten Anstieg um 1000 Superreiche waren immerhin noch fünf Jahre notwendig, von 2019 bis 2024. Deutschland liegt bei der Zahl der Superreichen auf Platz 3. In China gibt es davon ca. 11.100 und in den USA 37.000. Die obersten 0.007 Prozent besitzen in Deutschland ein Viertel des hiesigen Finanzvermögens. 1 Prozent der Bevölkerung – alle Millionäre des Landes – besitzen sogar mehr als die Hälfte des Finanzvermögens in Deutschland. 66 Millionen Deutschen – fast die gesamte erwachsene Bevölkerung von knapp 70 Millionen Menschen – gehören nur 36 Prozent des Finanzbesitzes. Auf die ärmsten 50 Prozent in Deutschland entfielen 2024 sogar nur 3.4 Prozent des Gesamtvermögens.
Die MLPD fordert Senkung der Massensteuern, Abschaffung der indirekten Steuern und drastische, progressive Besteuerung der Großunternehmen, Großverdiener und großen Vermögen! Und setzt sich ein für die revolutionäre Überwindung dieses Ausbeutungssystems!
Quelle: Statista.com