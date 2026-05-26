DJV fordert Freispruch für DW-Reporter Alican Uludağ

Die Ankläger werfen ihm Präsidentenbeleidigung, Verbreitung irreführender Informationen und die Herabwürdigung der Türkei in wiederholten Fällen vor. Die Vorwürfe beziehen sich auf einen X-Post, den Uludağ vor anderthalb Jahren gemacht hat. Darin kritisierte er Maßnahmen der türkischen Regierung, die zur Freilassung möglicher IS- Terroristen führten.

„Das ist keine Beleidigung, sondern kritischer Journalismus“, stellt DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster fest. Der Reporter müsse sofort freigesprochen und auf freien Fuß gesetzt werden.

Alican Uludağ, der seit Jahren für den deutschen Auslandssender aus der Türkei berichtet, wurde vor drei Monaten festgenommen. Neben Deutscher Welle und DJV protestierten auch andere Organisationen gegen die Inhaftierung.

Auch die Rote Fahne Redaktion schließt sich diesem Protest an – Freilassung von Alican Uludağ!