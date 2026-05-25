Umweltkampf
"Ein katastrophales Klimaereignis steht uns bevor"
Unter der Überschrift "A catastrophic climate event is upon us..." (Ein katastrophales Klimaereignis steht uns bevor …) hat der Kolumnist des britischen Guardian, George Monbiot, einen sehr faktenreichen und interessanten Beitrag veröffentlicht, auf den der Ostasien-Experte Dr. Rainer Werning die Redaktion aufmerksam gemacht hat. Wir bedanken uns und wollen diesen Beitrag mit den Leserinnen und Lesern teilen.
Hier geht es zum Beitrag auf der Homepage des Guardian (Englisch).