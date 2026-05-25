Flyer erschienen!

Umweltalarm! Höchste Zeit, aktiv zu werden!

In der Abschlussresolution der ersten Umweltstrategiekonferenz in Potsdam im April 2024 heißt es: „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen und wird die ganze Menschheit in den Abgrund reißen, wenn nicht grundsätzlich umgesteuert wird.“ Fokus der Konferenz war die Verbindung von Umweltbewegung und Arbeiterbewegung zu gemeinsamer Stärke.

Unter 500 Teilnehmenden war Konsens:

Die kämpferische Umweltbewegung soll auch gesellschafts- und kapitalismuskritisch sein.



Mittlerweile hat sich die Situation durch Kriege, Zerstörung, Hochrüstung und aufkommenden Faschismus noch verschärft.



Die Mehrheit der Menschen weltweit, besonders die Armen, wünscht sich hingegen, Frieden, Demokratie und die Rettung der Natur / Umwelt. Deshalb wollen wir uns international austauschen und zusammenschließen.



Wir brauchen ein großes Bündnis, einschließlich der Frauen-, Friedens-, Flüchtlings-, antifaschistischen und Jugendbewegung. Höchste Zeit für gemeinsames Handeln!

Wann und wo?

Der internationale Umweltratschlag findet vom 23. bis 25. Oktober im ABZ-Süd, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart-Untertürkheim, statt.

Hier gibt es alle weiteren Infos



Hier gibt es den Flyer.