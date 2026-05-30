Systematische sadistische Folter in der JVA Augsburg-Gablingen

Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger spricht von „Abgründen“ - zu Recht!

Laut der Augsburger Staatsanwaltschaft wurden in 117 Fällen Gefangene in kahlen Beonräumen eingesperrt, meist nackt und ohne Decke und Matratze. Häftlinge wurden gewürgt, mit Faustschlägen ins Gesicht und Tritten in den Brustkorb traktiert, teils mit Schlagstock. Die Vizechefin der JVA hat die Täter nicht nur gedeckt, sondern sie regelrecht angestachelt.

Junge Gefangene berichteten der ARD bereits vor Monaten, sie seien von Beamten gewürgt und mit Faustschlägen ins Gesicht verprügelt worden. Warum wurden die Täter nicht schon damals entlassen, angeklagt und vor Gericht gestellt?

Es gibt Chat-Protokolle, in denen zum Beispiel einer dieser Schergen sagt, er habe "einen geilen Tag" gehabt. Ein anderer prahlt damit, er habe in Gablingen einen Häftling "zerstört". Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat inzwischen gegen 13 Bedienstete der JVA Gablingen Anklage erhoben, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt. Die Anklage richtet sich auch gegen die frühere Leiterin der JVA Gablingen und ihre damalige Stellvertreterin. Deren Anwälte haben sich auf Anfrage nicht geäußert. In früheren Schreiben haben die Anwälte der damaligen Vizechefin betont, dass diese "rechtmäßig gehandelt" habe.

Das muss alles restlos ans Licht der Öffentlichkeit gebracht, aufgeklärt und strengstens bestraft werden. Es gab die Vorwürfe ja schon seit Längerem - warum ist da nichts geschehen? Was haben der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, sein faschistoider Vize Hubert Aiwanger und sein ultrareaktionärer Innenminister Joachim Herrmann getan? Systematisch weggesehen? Werden die Täter systematisch gedeckt? Sind sie überhaupt schon aus dem Dienst entlassen? Gibt es in anderen (bayerischen) Gefängnissen ähnliche Vorkommnisse? Den Häftlingen muss Entschädigung zugesprochen werden, wobei klar ist, für die erlittene physische und psychische Demütigung gibt es keinen materiellen Schadensersatz.

Diese abgrundtiefen Handlungen müssen entschlossen an den Pranger gestellt und bekämpft werden!