Frauen – GEmeinsam – Ratschlag am 6. Juni

Am 6. Juni laden wir euch herzlich ein zum Frauen-GEmeinsam-Ratschlag, der von 14 Uhr bis 17 Uhr stattfinden wird:

Unser Frauenratschlag soll mehr als ein Treffen sein. Er ist ein Raum, in dem Erfahrungen, unsere großen Stärken und Potenziale sichtbar werden, Zusammenhänge erkannt werden und gemeinsames Handeln entstehen kann.

Viele Probleme, mit denen Frauen im Alltag konfrontiert sind, erscheinen individuell: fehlende Kita-Plätze, unsichere Arbeitsbedingungen, psychische Belastung, Gewalt, fehlende Treffpunkte oder Sorgen um die eigene Familie. Doch oft haben diese Erfahrungen strukturelle Ursachen. Genau darüber möchten wir gemeinsam sprechen.

Geplant sind kurze Beiträge von sachkundigen sowie betroffenen Frauen zu Themen, die uns bewegen und zur Diskussion gestellt werden, zum Beispiel: Integrationskurse für Frauen, Stillecken und Wickeltische in öffentlichen Einrichtungen, Ängste syrischer Familien vor Abschiebung, Familienversicherung, Kita-Plätze, Frauenarbeitsplätze in Gelsenkirchen, Gewalt gegen Frauen, Abbau von Therapieplätzen, Situation afrikanischer und palästinensischer Frauen, Frauen im Bündnis gegen Rechts, Treffpunkte für Jugendliche, Altersdiskriminierung. Der Frauenratschlag soll ein Ort sein, an dem unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen, Erfahrungen geteilt werden und neue Ideen entstehen können.

Ort: „Treff International“, Hauptstraße 40, 45879 Gelsenkirchen

Kommt vorbei, bringt eure Perspektiven mit oder hört einfach zu. Wir freuen uns auf euch!