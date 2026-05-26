Gratulation zum Pfingstjugendtreffen!

Aber im Ernst, gerade solche Veranstaltungen sind wichtig, um vor allem der Jugend deutlich zu machen, dass ihre Zukunft nicht im Hinterherlaufen von faschistischen und rassistischen Parolen besteht, sondern im Kampf um eine Gesellschaft, welche auch zukünftigen Generationen ein Leben in Freiheit und Sicherheit bietet.

Für das nächste PJT bereits jetzt viel Erfolg!