Hochsommerliche Hitzeperiode bereits im Mai – Ursachen und Folgen

Was macht diese Entwicklung so gefährlich?

Die genannten Selbstzerstörungsprozesse insgesamt scheinen, insbesondere seit dem Sprung bei der globalen Durchschnittstemperatur in den Jahren 2023 und 2024, immer mehr zum entscheiden Faktor bei der globalen Erwärmung zu werden. Doch: Sie sind im Wesentlichen durch menschliche Aktivitäten kaum oder zum Teil gar nicht beeinflussbar - und haben somit das Potential, die begonnene Klimakatastrophe immer schneller zum Ausreifen zu bringen.

Die gigantischen CO 2 -Emissionen, die uns der Imperialismus „direkt“ beschert, sind sehr wohl beeinflussbar. Dazu muss gesagt werden, dass sich unter den acht Ländern mit den höchsten CO 2 -Emissionen vier faschistisch regierte befinden: China, Indien, Russland und der Iran. Außerdem, an zweiter Stelle, die USA, die innerhalb des faschistischen Umbaus ihre fossile Energiebasis weiter stärken. Deutschland rangiert auf Platz 12 (alle Daten aus Quelle 1) und glänzt durch neue Gaskraftwerke auf fossiler Basis sowie durch eine Vorreiterrolle beim Aus vom Verbrenner-Aus und ein Heizungsgesetz, das - „völlig ideologiefrei“ - wieder den Einbau fossiler Heiztechnik erlaubt. Von der AfD als Leugnerin und/oder Verharmloserin der Klimakatastrophe gar nicht zu reden.

Zu den Folgerungen

Die neue Dramatik der Katastrophenentwicklung stellt die (Industrie-)Arbeiter- und Umweltbewegung vor gewaltige Herausforderungen: so zum Beispiel, sich von den Automonopolen nicht mit der bereits verschobenen Umstellung auf E-Autos abspeisen zu lassen, was einen gigantischen Ressourcenverbrauch bedeuten würde, sondern ein Verkehrssystem auf Basis verschiedener regenerativer Antriebstechniken zu fordern (2).

Der notwendige umfangreiche »Kampf zur Abmilderung der begonnenen globalen Klimakatastrophe« ist in dem Buch »Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?«, ab Seite 450 ausgearbeitet, einschließlich der Realisierung «umfassender Hitzeschutzprogramme für die breiten Massen«.

Für den Klimaschutz insgesamt wird eine fortgeschrittene sozialistische Gesellschaft zur Voraussetzung. Eines ihrer wichtigsten ökologischen Ziele ist die Produktion und Konsumtion auf der Basis von 100 Prozent regenerativer Energien.