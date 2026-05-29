Israel verschärft faschistische Kriegsführung in der ganzen Region

Der faschistische Minister Ben-Gvir verlangt, dies auch ohne die Zustimmung von Trump und Co zu tun. Für den Libanon hegt er den mörderischen Plan, die gesamte Elektrizitätsversorgung des Landes zu zerstören. Gleichzeitig berichten Hilfsorganisationen, dass sich die medizinische und humanitäre Lage in Gaza weiter dramatisch verschlechtert. Kinder leiden massenhaft an Unterernährung, Mangelkrankheiten. Pestartige Seuchen breiten sich aus.

Am Dienstag wurde bekannt, dass israelische „Sicherheitskräfte“ an einem Schmuggelsystem über verschiedene Routen nach Gaza beteiligt sind. Ende 2024- und 2025 seien 16 LKWs mit Waren im Wert von Millionen Shekels unterwegs gewesen. Während Gaza ausgehungert wird, verdienen sich die Zionisten eine goldene Nase an den horrenden Schwarzmarktpreisen. Israel forciert den Krieg gegen den Libanon. Nethanjahu: “Israel wird die Intensität seiner Angriffe verstärken.“ Angriffe auch auf Beirut werden wieder angekündigt. Die Bodentruppen rücken über die Demarkationslinie nach Norden vor.

Am Mittwoch ordnete die israelische Armee die Evakuierung der Stadt Tyre im Südlibanon mit ca. 174.000 Bewohnern an. Der gesamte Südlibanon wird zur Kampfzone erklärt.

Gleichzeitig verbietet der Ben-Gvir staatlichen Inspektoren den Zutritt zu den Gefängnissen, was selbst den bestehenden Gesetzen widerspricht. Folter, Misshandlungen Morde gegen palästinensische Gefangene sind an der Tagesordnung. Bei aller offenen menschenverachtenden Gesinnung dieser Faschisten wollen sie doch nicht zu viel ans Licht der Öffentlichkeit kommen lassen.

Der sofortige Abbruch aller Beziehungen von BRD und EU zum israelischen Staat muss nachdrücklich gefordert werden. Die Solidarität mit den Menschen in Gaza und dem Kampf des ganzen palästinensischen Volkes verstärkt werden!