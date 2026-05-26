Türkei
Istanbul: Erdogan macht Rückzieher nach Studentenprotest
Am Freitag hatte der türkische Präsident Erdoğan die Schließung der liberalen Bilgi-Universität in Istanbul angekündigt. Es folgten am Sonntag der Protest von rund Tausend Studierenden und Zusammenstöße mit der Polizei. Nun nimmt Erdoğan den Schritt zurück: Am Sonntag hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Schließung der renommierten Bilgi-Universität in Istanbul rückgängig gemacht. Die 1996 gegründete Bilgi-Universität zählt mehr als 20.000 türkische und ausländische Studierende. Sie nimmt am Erasmus-Austauschprogramm der Europäischen Union teil. Die Hochschule war im September vergangenen Jahres unter staatliche Kontrolle gestellt worden.