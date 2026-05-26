Istanbul: Erdogan macht Rückzieher nach Studentenprotest

Die am 11. Juni startende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird wohl nicht nur das größte und finanziell teuerste, sondern laut verschiedenen Umweltexperten auch einen Rekord als das umweltschädlichste Sportereignis der Geschichte aufstellen. Forschungsergebnisse der Universität Lausanne (Unil) zeigen, dass diese WM „den größten CO₂-Fußabdruck in der Geschichte des internationalen Sports“ hinterlassen wird, so David Gogishvili, Geograf bei der Unil. Die berechneten verursachten CO₂-Emissionen reichen von fünf bis neun Millionen Tonnen und übertreffen bei Weitem die geschätzten 3,17 Millionen Tonnen aus dem Jahr 2022 in Katar.