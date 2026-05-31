Gelsenkirchen
Kindergrüße nach Gaza
Bei der wöchentlichen Mahnwache von "Palästina muss leben" in Gelsenkirchen kamen Familien und Kinder aus verschiedenen Nationalitäten, um anlässlich des Opferfest Grüße für Kinder in Gaza zu verfassen.
Korrespondenz
Nachdenklich sagte ein Junge syrischer Herkunft zu einer gelsenkirchner Aktivistin: "Ich dachte, die Deutschen sind alle für Israel. Das ist gut, was ihr hier macht". Und entschieden erklärte eine Mutter mit albanischer Herkunft: "Wir müssen gegen Unterdrückung von Menschen sein, da sind auch jüdische Menschen dabei, das hat gar nichts mit Antisemitismus zu tun".