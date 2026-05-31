Kindergrüße nach Gaza

Nachdenklich sagte ein Junge syrischer Herkunft zu einer gelsenkirchner Aktivistin: "Ich dachte, die Deutschen sind alle für Israel. Das ist gut, was ihr hier macht". Und entschieden erklärte eine Mutter mit albanischer Herkunft: "Wir müssen gegen Unterdrückung von Menschen sein, da sind auch jüdische Menschen dabei, das hat gar nichts mit Antisemitismus zu tun".