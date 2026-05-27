Pflegefinanzierung
"Kinderlose nicht bestrafen!"
DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel kritisiert den Plan von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die ohnehin schon höheren Beitragssätze für kinderlose Menschen zur Pflegeversicherung um weitere 0,1 Prozentpunkte zu erhöhen: "Kinderlose zum wiederholten Male mit höheren Beiträgen dafür bestrafen zu wollen, dass sie – aus welchen Gründen auch immer – keine Kinder haben, löst die strukturellen Probleme der Pflegeversicherung absehbar nicht." Kinderlose Menschen dürften nicht ohne Not diskriminiert werden. „Pflege muss bezahlbar werden und darf nicht länger zu Altersarmut führen, dafür müssen Pflegebedürftige endlich von steigenden Eigenanteilen entlastet werden."