Pflegeversicherung
Kinderlose zur Kasse bitten?
Pflegeversicherung: Kinderlose sollen noch mehr zahlen (der Zuschlag soll von 0,6 auf 0,7 Prozentpunkte steigen). Ab 2027 sollen Kinderlose damit 4,3 Prozent Beitrag zahlen. Das wird auch noch als „solidarischer Beitrag“ bezeichnet. Das ist aber keine Solidarität, das ist Bestrafung einer Lebensentscheidung. Während Konzerne Rekordgewinne einfahren, das Vermögen der Reichsten weiter wächst und der Staat Milliarden für den Krieg ausgibt, sollen Kinderlose bluten.