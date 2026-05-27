„Klinik-Aufstand“ in NRW: Ver.di mobilisiert gegen Kürzungen und Personalabbau

Bundesweit finden in den kommenden Tagen Betriebs- und Personalversammlungen, Kundgebungen und Aktionen vor Kliniken statt. Schwerpunkt der Proteste in NRW ist der 28. Mai 2026.

Hintergrund ist das geplante Spargesetz der Bundesregierung zur gesetzlichen Krankenversicherung. Nach dem Gesetzentwurf sollen Tariferhöhungen in Krankenhäusern künftig nicht mehr vollständig refinanziert werden. Zudem drohen Kürzungen bei der Finanzierung zusätzlicher Pflegekräfte. Nach Berechnungen sollen die Krankenhausbudgets allein im Jahr 2027 bundesweit um 5,1 Milliarden Euro sinken.

Ver.di warnt vor erheblichen Folgen für Beschäftigte und Patientinnen und Patienten. „Die Kürzungspläne gefährden die Versorgung in den Krankenhäusern und erhöhen den Druck auf die Beschäftigten weiter“, erklärt Susanne Hille, Landesfachbereichsleiterin Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft bei Ver.di NRW. „Viele Kliniken arbeiten schon heute am Limit. Weitere Einschnitte würden Personalabbau und wirtschaftlichen Druck verschärfen.“

Ver.di kritisiert insbesondere, dass dringend notwendige Verbesserungen bei der Personalausstattung wieder infrage gestellt werden. „Die Beschäftigten haben in den vergangenen Jahren hart für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft. Es wäre ein fatales Signal, wenn diese Fortschritte jetzt zurückgedreht würden“, so Hille weiter.



Auch in Nordrhein-Westfalen finden in den kommenden Tagen gemeinsame Betriebs- und Personalversammlungen sowie Aktionen vor Krankenhäusern statt. Ver.di kündigt an, den Protest gemeinsam mit Beschäftigten vor Ort sichtbar zu machen.

Aktionen in Nordrhein-Westfalen:

Sana Klinikum Düsseldor:, ab 8 Uhr gemeinsame Betriebsversammlung, planbare Eingriffe werden abgesagt, Besuch einer Delegation vom LVR¹ Düsseldorf.

Sana Klinikum Remscheid: Fototermin um 13.45 Uhr vor dem Klinikum und gemeinsame Betriebsversammlung.

Mühlenkreiskliniken in Minden: Personalversammlung.

LVR Viersen und LVR Mönchengladbach: gemeinsame Personalversammlung.

Zusätzlich finden weitere Aktionen an verschiedenen Standorten in NRW statt.