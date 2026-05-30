Italien
Landesweiter Protest gegen Meloni-Politik
Am Freitag fanden in Italien Demonstrationen im Rahmen eines landesweiten Generalstreiks statt, der von Basisgewerkschaften organisiert wurde, um gegen steigende Lebenshaltungskosten, Arbeitsplatzunsicherheit und erhöhte Militärausgaben zu protestieren. In mehreren Städten, darunter Rom, Mailand, Neapel, Bologna, Florenz, Genua, Turin, Palermo und Catania gab es Demos und Kundgebungen. Zum Streik aufgerufen hatten mehrere Basisgewerkschaften, darunter CUB, SGB, SI COBAS und USI, gemeinsam mit pro-palästinensischen Organisationen in Italien. Die Demonstranten forderten höhere Löhne und Renten und ein Ende von Zwangsräumungen. Zudem verurteilten die Gruppen den andauernden Völkermord am palästinensischen und libanesischen Volk und forderten Italien auf, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel auszusetzen.