Landesweiter Protest gegen Meloni-Politik

Hunderte Forscher und andere akademische Mitarbeiter von Universitäten protestierten am Mittwoch in Warschau vor dem Parlament gegen die Unterfinanzierung ihres Sektors. Sie fordern, dass Polen seine Ausgaben für Wissenschaft und Hochschulbildung bis zum Jahr 2030 auf 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nahezu verdreifacht. Die Demonstration wurde von mehreren polnischen Universitäten unterstützt und von einer Online-Petition begleitet, die bereits mehr als 25.000 Unterschriften gesammelt hat. Die Redner beklagten, dass Polen eine florierende Wirtschaft hat, seine Wissenschaftsförderung sich jedoch auf einem beispiellosen Tiefstand befindet. Lediglich 1,1 % des BIP des Landes werden für Wissenschaft und Hochschulbildung aufgewendet, der OECD-Durchschnitt liegt bei 2,7 Prozent.