Leiharbeiter wehrt sich

Einer unserer ehemaligen Leiharbeitskollegen ist mit Unterstützung der IG Metall gegen seine Entlassung von office people vor Gericht gegangen.



Im Gütetermin im April gab es einen Vergleich. Er wollte nicht zurück zu Opel, aber es war ihm wichtig, die Situation der Leiharbeiter öffentlich zu machen.



Geeinigt wurde sich auf eine Abfindung von 3000 Euro plus ausstehenden Lohn und Bezahlung der restlichen Urlaubstage. Von dieser klaren Haltung können wir alle lernen: gegen diese Zustände aufzustehen..