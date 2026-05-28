Lesung zu dem Buch „Umweltschutz im Sozialismus – China 1966–1976“

"System Change, not Climate Change" oder "One solution - Revolution" - so lauten Parolen in der weltweiten Umweltbewegung. Doch der Sozialismus als einzige Perspektive zur Lösung der Umweltfrage wird vom Antikommunismus infrage gestellt.



Diese Neuerscheinung beim Verlag Neuer Weg ist der überzeugende Gegenbeweis. Christoph Gärtner wird aus bisher kaum bekannten Berichten und Originaldokumenten vortragen, wie in China zur Zeit Mao Zedongs sozialistische Ökonomie und Ökologie vereint wurden – im Dorfalltag, in der industriellen Produktion und auch im Familienleben.



Unter anderem in den Bereichen Wiederaufforstung, Wasserregulierung, Kultivierung von Wüsten, Wiederverwendung von Rohstoffen, Landwirtschaft, und Verkehr, aber auch in der Medizin und Gesundheitsvorsorge wurden in China von 1966 bis 1976 immense Anstrengungen unternommen.



Das Buch liest sich als Anleitung, Beweis und Inspiration dafür, wie Umweltschutz allseitig verwirklicht werden kann.

Anschließend an die Lesung gibt es die Möglichkeit zur Diskussion und zum Austausch. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Wann und wo?

Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr, People to People, Hauptstr. 40, 45879 Gelsenkirchen.