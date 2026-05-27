Spanien
Madrid: 100.000 protestieren gegen hohe Mieten
Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Madrid gegen hohe Mieten und Wohnungsknappheit demonstriert. Der Protestmarsch stand unter dem Motto "Das Wohnen kostet uns das Leben - lasst uns die Preise senken". Die Organisatoren gaben die Zahl der Teilnehmer mit mehr als 100.000 an, ein Regierungsvertreter sprach von geschätzt 23.000 Demonstrierenden. Aufgerufen zu dem Protest hatte der Mieterbund, unterstützt von den beiden größten Gewerkschaften UGT und CCOO. Die Mieten haben sich im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt, es fehlt an Wohnraum nicht zuletzt wegen steigenden Zahlen von Touristen.