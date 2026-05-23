Mahle: 98 Prozent für unbefristeten Streik

98,4 Prozent der IG Metall-Mitglieder bei Mahle in Neustadt an der Donau haben sich für einen unbefristeten Streik gegen die Pläne des Vorstandes ausgesprochen. Dieser will im ersten Halbjahr 2027 das Werk schließen und damit 400 Arbeitsplätze vernichten. Für den Vorstand sei wegen „der schlechten Autokonjunktur und gestiegenem Kostendruck durch asiatische Wettbewerber ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb nicht möglich“. Zu deutsch: weil der Maximalprofit derzeit nicht möglich ist, soll laut IG Metall der „profitable Standort (geschlossen) und in die Slowakei verlagert“ werden. Der Streik soll am Dienstag (26. Mai) um 14.15 Uhr mit einer Kundgebung beginnen. Die IG Metall Stuttgart ruft zur Solidarität auf und stellt dazu einen Bus zur Verfügung, der um 9.15 in Feuerbach vor dem Verwaltungsgebäude (VWG) und danach in Cannstatt abfährt.

Quelle: www.br.de 22.5.26