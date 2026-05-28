Neues Truck-Werk in Tschechien

Jetzt ist es raus, was viele geahnt haben. Daimler Truck baut in Cheb / Tschechien ein neues Lkw-Werk, das die gleichen Modelle fertigt (ausgenommen Sonderfahrzeuge) wie Wörth.



Es soll Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen. Für die Wörther Belegschaft bedeutet das, dass erstmals die Möglichkeit besteht, gegen eine andere Belegschaft im Konzern ausgespielt zu werden. Das ist eine übliche Methode der Kapitalisten, Löhne und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern.



Andere Konzernbelegschaften haben gezeigt, dass man dem entgegenwirken kann, wenn sich die Kollegen an der Basis international zusammenschließen. Dazu gehört, sich kennenzulernen, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen, sich gegenseitig zu informieren, bis hin zum gemeinsamen Arbeitskampf. Dafür müssen wir uns in der IG Metall und der Internationalen Automobilarbeiterkoordinierung (IAC) stark machen.

In Zukunft muss es heißen: Wörther und Cheber Belegschaft gemeinsam – Kampf um jeden Arbeitsplatz, um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen!