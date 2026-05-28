Noch mehr Altersarmut vorprogrammiert

Die Ausgaben der Pflegeversicherung liegen laut aktuellen Daten des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) bei rund 73,8 Milliarden Euro. Der Branchenumsatz im ambulanten Sektor liegt bei rund 35,7 Milliarden Euro. Private, gewerbliche Anbieter stellen laut Bundesgesundheitsministerium rund 68 Prozent aller ambulanten Dienste. Rund 43 Prozent aller Pflegeheime in Deutschland werden von privaten Trägern betrieben. Vom milliardenschweren Kuchen der stationären Kassenleistungen landen rund 40 Prozent bei privaten Betreiberketten und Investoren.

Offensichtlich gibt es Widersprüche in den Regierungsparteien, wie weit man die Pflegeleistungen kürzen kann, ohne noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, angesichts der zu erwartenden sozialen Massenproteste. Oder ob man eher besser-verdienende und kinderlose Betragszahler stärker zur Kasse bitten will z.B. über eine höhere Beitragsbemessungsgrenze.

Widersprüche gibt es auch in der Frage, inwieweit der Staat versicherungsfremde Leistungen in Milliardenhöhe übernehmen muss. Der Unternehmerverband gibt klar die Richtung vor: Senkung der Pflegeleistungen („Stärkung der Eigenverantwortung“). Zu Beginn einer Pflegebedürftigkeit soll es überhaupt keinen Leistungsanspruch geben.

Die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt auf zuletzt 5,7 Mio. Bis 2028 wird ein Anstieg auf 7,6 Mio. erwartet. Bei einer stagnierender Lebenserwartung in den letzten Jahren stellt sich die Frage nach den Ursachen für diesen Anstieg. Zunahme von chronischen Krankheiten, Mobilitätsstörungen, Demenz und Depressionen sind wichtige Gründe der Pflegebedürftigkeit. Aber auch Vereinsamung, Armut und der Zerfall von Familienstrukturen tragen wesentlich zur steigenden Pflegebedürftigkeit bei. In einer kapitalistischen Profitlogik wird die Lebensleistung und der Erfahrungsschatz älterer Menschen entwertet.