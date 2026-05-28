Pressekonferenz: Freiheit für Eva Michelmann und Ahmet Polad!

Seit vier Monaten befinden sich Eva Maria Michelmann und Ahmet Polad (Mehmet Nizam Aslan) in incommunicado-Haft. Eva Michelmann ist deutsche Staatsbürgerin. Es gab seit Haftbeginn nur einen konsularischen Besuch der deutschen Botschaft bei Eva Michelmann. Vor drei Wochen, eine Woche nach dem Besuch, bestätigte die syrische Regierung erst die Gefangenschaft. Seit einem Monat gibt es wieder keinen Kontakt zu Michelmann.

Die Familie und der Anwalt erheben gegenüber der syrischen Übergangsregierung Vorwürfe, Foltermethoden und Isolationshaft anzuwenden.

Im Zuge des Pressetermins werden sie über die aktuellen Entwicklungen, das weitere Vorgehen und ihre Forderungen informieren.

Wann und wo?

Die Pressekonferenz findet am Freitag, 29. Mai, um 15 Uhr in der Maigalerie (EG) im Gebäude der Jungen Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin statt.