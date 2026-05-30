RAG knickt vor Kumpel-für-AUF-Initiative ein!

Dass die RAG (ehemals Ruhrkohle AD) jetzt 5000 Bergleute ausgewählt hat, um an der PCB-Folgestudie MIA teilzunehmen, ist ein großer Erfolg der kämpferischen Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF.



Kumpel für AUF hatte gemeinsam mit der Ärzteinitiative gegen Zechenflutung und Giftmüll untertage 2021 und 2022 eine RAG-unabhängige Untersuchung von 124 Kumpeln auf Belastung mit PCB und Schwermetallen durchgeführt und sie über Spenden selbst finanziert.

Herausgefunden wurden eindeutige Zusammenhänge zwischen der Belastung mit PCB und Schwermetallen und einer hohen Krankheitsbelastung der betroffenen Bergleute.

Beim Tribunal gegen die Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle AG im August 2025 in Gelsenkirchen war „die Lüge von der Gesundheitsfürsorge für die Bergleute“ einer der zehn Anklagepunkte. Die PCB-Folgestudie der RAG ist ein wichtiger Teilerfolg! Die Forderung bleibt aktuell: Untersuchung und Entschädigung aller Bergleute auf Kosten der RAG!



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