Spanien
Reaktionärer Aufmarsch in Madrid
Unter dem harmlos klingenden Namen „Marcha por la Dignidad“ rief das reaktionäre bis faschistische Spektrum Spaniens am Samstag, 23. Mai, zu einem massiven Aufmarsch auf. Organisiert von ultrarechten und faschistischen Netzwerken und offen unterstützt von der ultrareaktionären PP und der faschistischen Partei Vox, zogen Zehntausende durch Madrid – viele mit spanischen Flaggen, nationalistischen Parolen und unverhohlenem Hass auf fortschrittliche Maßnahmen der bürgerlich-sozialdemokratischen Regierung. Die gleichen Kräfte, die jahrelang gegen die Amnestie für katalanische Politiker hetzten, gegen Migranten Stimmung machten und das Franco-Erbe verharmlosen, nutzen nun Korruptionsvorwürfe als willkommenen Vorwand.