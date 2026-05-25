Rechte ohne Geltung

Am 15. Mai verkündeten die israelische und die libanesische Regierung die Verlängerung ihrer Waffenruhe. Dass nichts verlängert werden kann, was nie Bestand hatte, musste unsere langjährige Partnerorganisation Amel Association International schmerzlich erfahren. Am 12. Mai wurde ihr Mitarbeiter Hussein Mohammad Saleh Jaber bei einem israelischen Luftangriff getötet, als er Nothilfe leistete. Der Nachruf auf ihn verbindet sich mit dem Appell gegenüber der internationalen Gemeinschaft, humanitäres Völkerrecht endlich zu schützen.

Die Rote Fahne Redaktion spricht medico international, Amel Association International und den Hinterbliebenen des getöteten Kollegen ihre aufrichtige Solidarität und ihr tiefes Mitgefühl aus.