Rezension von den Kanarischen Inseln

Unser regelmäßiger Mitarbeiter Martín Álvarez ist weder Akademiker noch professioneller Aktivist. Er ist vielmehr jemand, der es gewohnt ist, die Bücher, die ihm in die Hände fallen, mit großer Aufmerksamkeit zu lesen, ihren Inhalt mit anderen Büchern zu vergleichen und jedes einzelne in seinen entsprechenden Kontext einzuordnen. Da wir diese Vorgehensweise kennen, haben wir von der Redaktion von Canarias Semanal mit ihm vereinbart, dass er uns von Zeit zu Zeit die Möglichkeit gibt, ihn zu seinen letzten Lektüren zu interviewen, damit seine Beobachtungen und Kommentare unseren Lesern als Referenz dienen können. Martín Álvarez hat gerade das Buch „Götterdämmerung. Über die „Neue Weltordnung” zu Ende gelesen. Und nach dieser ganz aktuellen Lektüre hat er sich bereit erklärt, unsere Fragen zu beantworten.

Canarias Seminal: Martín, bevor wir uns eingehend mit der Analyse dieses Buches befassen, könntest du uns einige grundlegende Informationen über den Autor, Stefan Engel, geben?

Unser Interviewpartner nimmt sich einen Moment Zeit, bevor er uns antwortet.

Martín Álvarez: Ja, natürlich. Stefan Engel ist ein deutscher marxistischer Intellektueller (Anmerkung RW-Redaktion: Stefan Engel war Schlosser und freier Publizist), der seit Jahrzehnten einer ideologisch nahestehenden deutschen Partei verbunden ist. Er ist sicherlich kein Autor, der sich nur mit gerade aktuellen Themen befasst, und auch kein Medienessayist. Seine Arbeit steht in einer ganz bestimmten Tradition: der des klassischen Marxismus mit einem starken Willen zur systematischen Analyse.

„Die Götterdämmerung“ ist also kein improvisiertes oder reaktives Buch. Es ist Teil eines umfassenderen theoretischen Projekts, das über Jahre hinweg entwickelt wurde und zu Beginn des Jahrzehnts 2000 zu einem entscheidenden Zeitpunkt erschien: nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und inmitten der Globalisierungsbegeisterung.

Martín Álvarez erklärt uns, dass dieser Kontext grundlegend ist, um den Ton des Buches vollständig zu verstehen.

Martín Álvarez: Engel schrieb, als noch von der „neuen Weltordnung” als Versprechen die Rede war. Als Dinge gesagt wurden wie „der Kapitalismus hat endgültig gesiegt und es gibt keine Alternative”.

Sein Buch entstand zu einem großen Teil als frontale Anfechtung dieser Art von intellektuellem Klima.

Canarias Seminal: Wie würden Sie das Buch für diejenigen, die es nicht gelesen haben, ganz allgemein und zusammenfassend beschreiben?

Auf der Homepage der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG kann man das ganze sehr ausführliche Interview lesen!