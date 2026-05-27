Italien
Rom: 15.000 gegen Aufrüstung und Sozialabbau
Mindestens 15.000 Menschen nahmen am 23. Mai in Rom an einer Demonstration teil, um gegen die Aufrüstung und die Kriegswirtschaft zu protestieren und ihre Solidarität mit der Bevölkerung Palästinas, Kubas sowie anderer Völker auszudrücken, die von der anhaltenden, vom Westen angeführten Kriegstreiberei betroffen sind. Die Gewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB) bezeichnete die Demonstration vom Samstag als eine „Mobilisierung der Arbeiterklasse – basisdemokratisch und kämpferisch“, die die Zusammenhänge zwischen schwindenden Löhnen, einer gescheiterten industriellen Vision und dem Aufstieg der Kriegswirtschaft offenlegte.