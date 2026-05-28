Brasilien
Sao Paulo: Studierende, Professoren und Angestellte demonstrieren
Am 20. Mai demonstrierten 10.000 Studierende, Professoren und Angestellte der drei größten staatlichen Universitäten São Paulos – USP, Unicamp und Unesp – zum Sitz der Landesregierung. Es handelte sich dabei um die größte Demonstration seit Beginn der Proteste am 15. April. Der dreistündige Marsch zur offiziellen Residenz des ultrarechten Gouverneurs Tarcísio de Freitas markierte einen Höhepunkt einer wachsenden Mobilisierung zur Verteidigung der öffentlichen Bildung gegen Kürzungen und Privatisierung im größten Wirtschaftszentrum Brasiliens.