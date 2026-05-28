Sao Paulo: Studierende, Professoren und Angestellte demonstrieren

In Indien macht ein neues Massenphänomen gerade von sich reden: Die Cockroach Janta Party (CJP) (Deutsch: Küchenschaben-Volkspartei)!

Ausgangspunkt war die Beleidigung der Jugend durch Indiens obersten Richter Suryakanth: "Diese Jugendlichen sind wie Kakerlaken. Sie bekommen keine Arbeit, sie haben keinen Platz im Berufsleben". Außerdem würden sie nur in Social Media herumhängen und alle angreifen. Dagegen laufen die Jugendlichen Sturm und gründeten die neue Partei. Binnen kürzester Zeit hatte sie mit 15 Millionen Followern mehr als die Regierungspartei.

Angespannter Arbeitsmarkt, explodierende Lebenshaltungskosten, faschistoide Verfolgung von Kritikern etc. – das ist das, was Modi den Massen und vor allem den jungen Menschen in seinem Land noch zu bieten hat! Die „Kakerlaken“-Partei ist ein satirisches Projekt. Modis Politik wird bis ins Absurde durch den Kakao gezogen. Wer aber wirklich etwas verändern will, für den ist das Engagement in einer Partei mit sozialistischer Zielsetzung das Richtige. Hierzu zählen alle Parteien und Organisationen, die mit der revolutionären Weltorganisation ICOR zusammenarbeiten.