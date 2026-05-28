Solidarität mit den kämpferischen Bergarbeitern und den Volksmassen in Bolivien

Glück Auf an die kämpfenden Volksmassen und die Bergleute in Bolivien. Wir von Kumpel für AUF sind der kämpferische Flügel der Bergleute in Deutschland, und zugleich Mitgliedsorganisation der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung (www.minersconference.org) ist. Wir haben euren Kampf auf der Abschlussveranstaltung des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens bekannt gemacht sowie auf unserer Gesprächsrunde zur Rolle des Bergbaus und der Bergleute für die Zukunft der Menschheit.



Dort wurde einstimmig beschlossen, euch die volle Solidarität mit eurem Kampf zu senden. Wir erklären uns mit eurem Kampf und euren berechtigten Forderungen solidarisch und fordern die sofortige Freilassung aller verhafteten Demonstranten. Wir fordern die sofortige Rücknahme des Haftbefehls gegen euren Anführer Mario Argollo und andere Gewerkschaftsführer vom Gewerkschaftsverband Central Obrera Boliviana (COB), der zum Generalstreik aufgerufen hat.



Wie wir der Presse entnommen haben, geht es inzwischen um viel mehr als soziale Rechte, Benzinpreise und Arbeitssicherheitsfragen. Die Hauptforderung ist, dass euer Präsident zurücktreten muss, das unterstützen wir aus vollstem Herzen. Dieser war als Verfechter des Kapitalismus und entschiedener Gegner des Sozialismus angetreten.

Es ist gut, dass die Frage der gesellschaftlichen Alternative und Perspektive durch euren Kampf wieder im bolivianischen Volk breit diskutiert wird. Wir sind sehr gespannt darauf, wie das ausgeht. Wir stehen für den gesellschaftsverändernden Kampf, für die Überwindung der kapitalistischen und imperialistischen Ausbeutung und Unterdrückung.

Für viele von uns ist das der echte Sozialismus. Auf der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Thüringen haben wir beschlossen, dass kein Kampf mehr allein stehen darf.

Außerdem haben wir uns der United Front gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung angeschlossen. Wir wollen eine dem Kapitalismus / Imperialismus überlegene Kraft aufbauen. Gemeinsam können wir das erreichen. Hoch die internationale Solidarität!

Lasst uns wissen, wie wir euch konkret unterstützen können.

Brüderliche Grüße

Christian Link, Sprecher von Kumpel für AUF