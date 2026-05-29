Straßenbahnfahrer Frank Oettler erneut entlassen?

Von einem ruhenden Arbeitsverhältnis ohne Lohnfortzahlung ist die Rede, weil er seit Mai eine kleine Teilrente in Höhe von 770 Euro erhält und seine Arbeitszeiten aus gesundheitlichen Gründen weiter reduziert werden müssten.



Schlau ausgedacht von der Geschäftsleitung der HAVAG. Wir nennen es eine erneute politisch motivierte Entlassung, wie es Frank Oettler bereits zweimal vor 18 Jahren passiert ist, und fordern die sofortige Weiterbeschäftigung des mittlerweile 60-Jährigen, infolge der langjährigen Schichtarbeit behinderten, kämpferischen Kollegen, der über 36 Jahre in diesem Betrieb tätig ist.



Die Rote Fahne Redaktion wird die Leserinnen und Leser über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Einer für alle – alle für einen! Solidarität hilft siegen.

Protestschreiben an die Geschäftsleitung der HAVAG:

Vinzenz Schwarz, Freiimfelder Straße, 7406112 Halle an der Saale