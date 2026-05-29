Stuttgart: Seenotrettung, Neckarfest und Kunstausstellung

"Ein Abend auf der Sea Watch 5: Seenotrettung im zentralen Mittelmeer"

Aisha Erdes, kulturelle Mediatorin bei der Seenotrettungsorganisation Sea Watch, nimmt Sie mit auf das zentrale Mittelmeer. Die Seenotrettung ist in den vergangenen Jahren weitgehend aus den Medien verschwunden, doch sie ist nach wie vor dringend notwendig. Unter dem Deckmantel des Schweigens werden Schutzsuchende von der EU nicht nur im Stich gelassen, sondern auch aktiv zurückgedrängt.

Es ist daher weiterhin die zivile Solidarität, die versucht, der humanitären Pflicht nachzukommen: Menschenleben zu retten und die Rechte Schutzsuchender zu wahren. Doch wie genau läuft eine solche Seenotrettungsmission mit Sea-Watch ab? Wie gestaltet sich der Alltag auf dem zentralen Mittelmeer? Und wie wirken sich die außenpolitischen Entscheidungen der EU dort ganz konkret aus?

Freitag, 12. Juni, 19 Uhr, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

"17. Neckarfest – Internationales Freundschafts- und Familienfest"

Das Fest findet auf dem ABZ-Süd-Gelände statt – mit großem Kinderprogramm, Kulturbühne am Nachmittag, Infoveranstaltungen und Info- und Flohmarktständen. Am Abend gibt es Tanz und Live-Musik. Fürs leibliche Wohl wird wie immer glänzend gesorgt. 40 Jahre Arbeiterbildungszentrum e. V. werden gefeiert.

Mitmachen? Dann anmelden bis spätestens 22. Juni!

Samstag, 27. Juni, 15 Uhr bis 24 Uhr.

"Ausstellung: Arbeitende Menschen in der Kunst"

Die Eröffnung und die Führung durch die Ausstellung nimmt Jochen Schaaf vor. Gezeigt werden Bilder und Grafiken von Künstlern, die der Arbeiterbewegung nahestehen und den arbeitenden Menschen in ihren Bildern darstellen.

Die ausgestellten Blätter sind entstanden in der Zeit der Weimarer Republik, des Faschismus und der Nachkriegszeit in Ost- und Westdeutschland bis heute. Die Bilder sind aus eigenen Beständen und können erworben werden. Der Erlös wird gespendet.

Samstag, 27. Juni, 15.30 Uhr, beim Neckarfest im Seminarraum – UG