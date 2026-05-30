Japan
Tokio: 10.000 protestieren gegen Aufrüstung
Am Freitagabend versammelten sich rund 10.000 Menschen vor dem Gebäude des japanischen Parlaments in Tokio zu einer Antikriegskundgebung. Unter dem Motto „Lasst keinen Krieg zu“ hielten die Teilnehmer der Kundgebung Transparente mit Aufschriften wie „Nein zum Export tödlicher Waffen“ und „Stoppt die Kriegsgewinnlerei“ in die Höhe. Gleichzeitig skandierten sie Parolen wie „Kein Krieg“, „Keine militärische Aufrüstung“ und „Schützt den Frieden“, um ihrer Ablehnung der jüngsten politischen Kursänderung der Regierung Ausdruck zu verleihen. Laut der Zeitung *Asahi Shimbun* fanden am selben Tag an rund 150 Orten in ganz Japan koordinierte Protestaktionen statt.