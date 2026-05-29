Übernahme aller Leiharbeiter!

Tausende Leiharbeiter sind in der Montage ohne Schichtzulagen, ohne Einmalzahlungen und ohne Sicherheit seit Jahren im Werk beschäftigt. Faktisch jahrelange Probezeit.



Wir fordern Gleichbehandlung und Gleichbezahlung! Wenn im September in der S-Klasse die zweite Schicht nach anderthalb Jahren wiederkommt, wird die Leiharbeitsquote von 10 Prozent wieder voll ausgenutzt und überschritten. Höchste Zeit für die Forderung nach festen Übernahmen!



Entgegen der Propaganda „Leiharbeit macht die Arbeitsplätze für die Stammarbeiter sicherer“ wird immer klarer: Spaltung durch Leiharbeit dient der Reduzierung der Minimalrechte aller. Die Werksleitung schürt Spaltung skrupellos: Beim „Familienfest am 13. / 14. Juni zu 111 Jahre Werk Sindelfingen“ durften Leiharbeiter nur einen Angehörigen mitbringen, Stammarbeiter drei. Was für eine schäbige Spaltung!