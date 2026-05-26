US-Trump lässt Ziele im Iran angreifen

Zur Erklärung lässt er einen Sprecher des Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom) schwadronieren, diese Angriffe hätten der „Selbstverteidigung“ gegolten, obwohl zeitnah keinerlei iranische Militäraktivitäten rund ums Krisengebiet bekannt geworden sind.

US-Außenminister Marco Rubio erklärte aktuell, dass es noch viel Hin und Her bezüglich bestimmter Formulierungen eines Abkommens mit dem Iran gebe. Deshalb würde es wohl noch ein paar Tage dauern, bis es unterzeichnet würde.

Eine Unterzeichnung ist nach den bisherigen Verlautbarungen der faschistischen Regierung der Islamischen Republik nicht zu erwarten. Weiterhin fantasiert Trump öffentlich davon, dass das im Iran angereicherte Uran in den USA oder an einem anderen Ort zerstört werden solle. Er erklärte weiter, dass es entweder „sofort“ zur Vernichtung an die USA übergeben oder dass die iranische Führung einer Zerstörung unter Aufsicht vor Ort zustimmen müsse.

Nichts von dem wird das faschistische Regime der Islamischen Republik unterschreiben. Entsprechend sind die jetzt durchgeführten US-Attacken eindeutig eine Drohkulisse, um den ultimativen Forderungen der US-Administration Nachdruck zu verleihen.