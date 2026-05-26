Waffenruhe? Netanjahu-Regime erklärt Hisbollah den Krieg!

Von dieser spürt man allerdings bisher nicht allzu viel, denn das faschistische israelische Netanjahu-Regime setzt alles daran, seine Pufferzone im Südlibanon auszubauen. In diesem Zusammenhang werden weiterhin Dörfer und Kleinstädte bombardiert.

Die Waffenruhe wurde zwischen dem israelischen Regime und der libanesischen Regierung von Nawaf Salam geschlossen. Sie wurde von der faschistischen Hisbollah nicht unterzeichnet, die im Dienst des Iran agiert. Mit genau der liefert sich Israel aber die Waffengänge. Die libanesische Regierung ist schwach und zerstritten. Das libanesische Militär gehört zu den schlechtausgebildetsten und schlechtausgerüstetsten der ganzen Region. Diese Regierung und ihre Armee sind nicht in der Lage, den bewaffneten Einheiten der Hisbollah irgendetwas entgegenzusetzen. Entsprechend ist diese „Waffenruhe“ nicht das Papier wert, auf dem sie steht.

Netanjahu sagte heute, Israel sei „im Krieg mit der Hisbollah“. Diese Ankündigung folgt auf einen Drohnenangriff der Hisbollah am Montag. Dabei waren Kasernen und Militärstützpunkte der israelischen Armee ins Visier genommen worden.