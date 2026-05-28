Österreich
Wien: 28.000 Studenten und Dozenten protestieren gegen Kürzungen
Aktuell laufen in Österreichs Bundesregierung Verhandlungen zwischen den Koalitionsparteien ÖVP, SPÖ und Neos über die künftige Finanzierung der Universitäten. Weil deutliche Streichungen drohen, hatte die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) für den Mittwoch in Wien zum Protest aufgerufen. Rund 28.000 Studenten und Dozenten beteiligten sich an der Demonstration. Hochschulrektoren hatten den Andrang zur Demo auch dadurch unterstützt, dass die Anwesenheitspflicht für Studierende am Mittwochnachmittag de facto aufgehoben wurde. Auch Ärztinnen und Ärzte des AKH, die scharenweise mitmarschierten, bekamen einen Freibrief von der dahinterstehenden Med-Uni.