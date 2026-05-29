Wir freuen uns schon auf das Sommercamp von REBELL und Rotfüchsen – kommt mit!

Letztes Jahr waren drei von unserer Rotfuchsgruppe aus Horst beim Sommercamp. Dieses Jahr haben wir schon viel mehr Anmeldungen und freuen uns, mal gemeinsam hinzufahren. Vor kurzem haben wir ein Probecampen im Jugendzentrum CHE gemacht. Wir haben gemeinsam gekocht und gegessen, später Karaoke und Spiele gemacht und dann versucht, zu schlafen. Die Matten, auf denen wir geschlafen haben, waren hart, sonst war es toll.



Nach dem Frühstück haben wir noch aufgeräumt und geputzt. Schließlich müssen wir auf dem Sommercamp unsere Hütten auch selber sauber halten. Jetzt müssen wir noch richtig viel Geld für den Jugendhilfefonds zusammenkriegen und planen Aktivitäten dafür.



Der Fonds ist dazu da, dass alle zum Sommercamp mitkönnen, auch wenn die Eltern das nur zum Teil bezahlen können. Jeder kann was für den Fonds geben.



Bei den meisten von uns beantragen die Eltern, dass wir Geld aus dem „Fördertopf Ferienfreizeiten“ der Stadt Gelsenkirchen für das Sommercamp bekommen. Bisher hat die Stadt nie was bezahlen wollen. Die wollen nicht für eine Freizeit zahlen, die von REBELL und MLPD organisiert wird. Unsere Eltern finden das nicht in Ordnung. Sie wollen selbst entscheiden können, wohin sie ihre Kinder schicken. Und sie wissen, dass wir da gut aufgehoben sind. Je mehr Kinder zum Camp kommen, desto besser.



Hier gibt es alle Informationen zum Sommercamp.

Hier gibt es die aktuelle Ausgabe des "VORORT"