Die SPD und der 1. Mai

Zum einen werden zweimal zwei SPD-Politiker bzw. SPD-Politikerinnen kritisiert – einmal Bärbel Bas im Bericht aus Duisburg, einmal Lars Klingbeil … Die Kritiken gehen auch in Ordnung. Sie sind sachlich und für jeden nachvollziehbar.

Zum einen ist es problematisch, dass die Frage der nötigen antifaschistischen Front und die Einbeziehung von SPD-Kollegen und auch SPD-Politikern nicht thematisiert werden. Und zwar weder in den Berichten noch in der Zusammenfassung und auch nicht in dem Bericht aus Essen am 2. Mai. Das ist keine Nebenfrage.

Zum anderen wird der 1. Mai fast ausschließlich als Kampftag behandelt. Tatsächlich ist er in vielen Städten auch ein Familienfest, mit Kultur, Kaffee und Kuchen etc.