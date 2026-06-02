USA
1.000 Arbeiter beim GM-Autozulieferer streiken
Fast 1.000 Beschäftigte eines Zulieferwerks in Michigan, das Teile für die Pick-up-Trucks von General Motors fertigt, traten am Montag in den Streik, nachdem keine Einigung über einen neuen Tarifvertrag mit dem Unternehmen erzielt werden konnte. Die Gewerkschafter von United Auto Workers (UAW) wollen mit dem Streik erreichen, dass die massiven Lohnkürzungen von 2008 rückgängig gemacht werden. Damals hatte das Unternehmen American Axle and Manufacturing die Stundenlöhne auf die Hälfte gekürzt und Werke geschlossen. Die aktuellen Löhne erreichen nach einer fünfjährigen Steigerungsphase eine Obergrenze von 22 Dollar pro Stunde, so die Gewerkschaft. Das Werk fertigt Achsen für die mittelgroßen Pick-up-Modelle Chevrolet Colorado und GMC Canyon von GM sowie für die Schwerlast-Pick-ups Chevrolet Silverado und GMC Sierra.