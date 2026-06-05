Aktueller Stand auf der Homepage

Über 78.000 Lehrkräfte in der spanischen Region Valencia befinden sich seit dem 11. Mai im unbefristeten Streik. Der Unterricht an öffentlichen Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen und Berufsschulen ist beeinträchtigt, auch tausende Hochschulzulassungsprüfungen sind davon betroffen. Die Lehrkräfte haben Kundgebungen in größeren Städten abgehalten und im historischen Zentrum der Stadt Valencia ein Protestcamp mit 30 Zelten errichtet. Die Gewerkschaftsmitglieder von STEPV, CCOO, UGT, CSIF und ANPE fordern deutliche Lohnerhöhungen, kleinere Klassen, mehr Personal und weniger Bürokratie. Das öffentliche Bildungswesen ist chronisch unterfinanziert und die Reallöhne seit 2010 gesunken.