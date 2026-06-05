Aktueller Stand auf der Homepage

Die kommende Ausgabe, 13 / 2026, des Rote Fahne Magazins, bekommt ein neues Thema: Es wird sich um das Thema "AfD - Partei der Kapitalisten“ drehen.



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