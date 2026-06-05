Umweltstrategiekonferenz

Umweltstrategiekonferenz

Aktueller Stand auf der Homepage

Die Umweltstrategiekonferenz – IEC 2026, die im Oktober 2026 in Stuttgart stattfinden wird, rückt langsam näher. Das Team der Konferenz hat die aktuellen Infos auf der Homepage der IEC 26 zusammengestellt.

 

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