MLPD

MLPD

Aktuelles Interview mit Gabi Fechtner auf Englisch

Das aktuelle Interview mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, "Ein vorrevolutionärer Gärungsprozess ist im Gange", steht jetzt auch auf Englisch auf der Homepage der MLPD zur Verfügung.

 

Hier geht es zu dem Interview auf Englisch.